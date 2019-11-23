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Kuyumcuda altınları verdiği eşini emniyette tanımadığını söyledi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:03 | Son Güncelleme

ADANA'da, kuyumcu dükkanından aldığı 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği 3 gün önce evlendiği eşine vererek, çalmaya çalışan Kemal A., (30)yakalanınca eşini tanımadı.

ADANA'da, kuyumcu dükkanından aldığı 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği 3 gün önce evlendiği eşine vererek, çalmaya çalışan Kemal A., (30)yakalanınca eşini tanımadı. Kemal A. ile bilezikleri eşinin kendisine 'mihr' parası olarak verdiğini öne süren Hale Nur A. (21), gözaltına alındı.
Çukurova İlçesi Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen Kemal A., iddiaya göre satın almak için 7 burma bilezik siparişi verdi. Yaklaşık bir saat sonra geri geleceğini söyleyip, dükkandan çıktı. Daha sonra geldiği kuyumcuda Kemal A., eline aldığı bilezikleri, arkasından içeri giren eşi Hale Nur A.'ya verdi. Hale Nur A., altınları alıp, kuyumcudan ayrıldı.
Bir süre altın küpelere bakan Kemal A., bilezikleri almaktan vazgeçtiğni söyledi. Kuyumcu da "O zaman altınları neden kadına verdin?" diye sordu. Kemal A.'nın yanıtı ise "Ben o kadını tanımıyorum, sen altınları ver dedin, ben de verdim" oldu. Bunun üzerine, iş yeri çalışanları polisi aradı.
EŞİNİ TANIMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Kuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri, Kemal A.'yı gözaltına aldı. Hale Nur A. da altınlarla birlikte yakalandı. Hale Nur A.'yı tanımadığını öne süren Kemal A.'nın, kadınla 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı. 'Karşılıksız çek verme', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Uyuşturucu', 'Polise direnme' suçlarından sabıkalı olduğu belirlenen Kemal A., poliste susma hakkını kullanarak, ifade vermedi.
'MİHR' OLARAK VERMİŞ
Hale Nur A. ise, "Üç gün önce evlendik, bana bu altınların 'mihr' (İslam dininde kadına verilmesi taahhüt edilen para) parası olduğunu söyleyerek, verdi" dedi. Altınlar kuyumcuya teslim edilirken, çift adliyeye sevk edildi.

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