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Kuyumcuda asansör zemine çakıldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 16:30 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde 2 katlı kuyumcu dükkanında, halatının kopması sonucu zemine düşen asansör kabinindeki kuyumcu çalışanı Enes Koçak (55) yaralandı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde 2 katlı kuyumcu dükkanında, halatının kopması sonucu zemine düşen asansör kabinindeki kuyumcu çalışanı Enes Koçak (55) yaralandı. Olay, saat 13.00 sıralarında Boyacı Ali Mahallesi Faruk Sükan Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Giriş kattan zemin kata inmek isteyen kuyumcu çalışanı Enes Koçak'ın bindiği asansör, halatının kopması sonucu zemine çakıldı. Diğer işyeri çalışanları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Asansör kabininde sıkışan Enes Koçak, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Enes Koçak, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Enes Koçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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