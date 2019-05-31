Kuyumcuda çaldığı altınlarla 2 saat sonra yakalandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, kuyumcudan 24 bin lira değerinde altın çalan E.A., olaydan 2 saat sonra yakalandı.

Olay, dün Genç Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumculuk yapan Y.B., iş yerindeki altınları kontrol ederken, 15 yüzüğün eksik olduğunu fark etti. İş yerinin güvenlik kameralarını izleyen Y.B., müşteri gibi gelen kişinin yüzükleri çaldığını görüp, polise haber verdi. Polis ekipleri, görüntülerden, şüphelinin E.A. olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla E.A.'yı 2 saat sonra, Güveçli köyü Hasan mezrasındaki ormanlık alanda çaldığı 15 yüzükle yakaladı.

Emniyete götürülen E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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