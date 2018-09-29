Kuyumcuda silahlı soygun girişimi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kuyumcu dükkanını soymaya gelen silahlı ve maskeli zanlı, iş yeri sahibi ve komşu esnafın yardımıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, maske takan ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi, Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Hüseyin Kartoz'a (34) ait kuyumcu dükkanına geldi.

Zanlı ile kafasına tüfeğin kabzasıyla vurduğu iş yeri sahibi Kartoz arasında arbede yaşandı.

Tüfeğin namlusunu yakalayıp, kendisini dışarı atan ve yardım isteyen Kartoz'un sesini duyan esnaf, zanlı Ç.D'yi (36) etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tüfeğin yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki kayışını pantolonunun kemerine bağladığı için arbede sırasında kendisine müdahale eden Kartoz ve esnafın elinden kurtulamadığı anlaşılan Ç.D'yi emniyete götürdü.

Kafası ve yüzüne aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Kartoz Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurşunlu köyünde ikamet ettiği ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Ç.D'nin, hayvancılık ve inşaat işçiliğinin ardından son olarak soymaya çalıştığı kuyumcu dükkanının karşısındaki iş yerinde dövmecilik yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, zanlının soygun girişimi kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

