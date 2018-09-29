HABER

Kuyumcuda silahlı soygun girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kuyumcu dükkanını soymaya gelen silahlı ve maskeli kişi, iş yeri sahibi ve esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi - Güvenlik kamerasına yansıyan soygun girişimi sırasında yaralanan kuyumcu hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kuyumcu dükkanını soymaya gelen silahlı ve maskeli zanlı, iş yeri sahibi ve komşu esnafın yardımıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, maske takan ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi, Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Hüseyin Kartoz'a (34) ait kuyumcu dükkanına geldi.

Zanlı ile kafasına tüfeğin kabzasıyla vurduğu iş yeri sahibi Kartoz arasında arbede yaşandı.

Tüfeğin namlusunu yakalayıp, kendisini dışarı atan ve yardım isteyen Kartoz'un sesini duyan esnaf, zanlı Ç.D'yi (36) etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tüfeğin yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki kayışını pantolonunun kemerine bağladığı için arbede sırasında kendisine müdahale eden Kartoz ve esnafın elinden kurtulamadığı anlaşılan Ç.D'yi emniyete götürdü.

Kafası ve yüzüne aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Kartoz Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurşunlu köyünde ikamet ettiği ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Ç.D'nin, hayvancılık ve inşaat işçiliğinin ardından son olarak soymaya çalıştığı kuyumcu dükkanının karşısındaki iş yerinde dövmecilik yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, zanlının soygun girişimi kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştuFırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu
Şafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltıŞafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayramiç Çanakkale soygun girişimi

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Türkiye'de Zorba alarmı

Türkiye'de Zorba alarmı

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

TSK açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! Yusuf Nazik, isimleri verdi! 8 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! Yusuf Nazik, isimleri verdi! 8 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.