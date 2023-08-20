HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuyumcuda suçüstü yakalandı! 86 bin 520 TL dolandırmıştı

Kuyumcuda suçüstü yakalandı! 86 bin 520 TL dolandırmıştı

20.08.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 6 kuyumcuyu, sahte altın zincir bozdurarak 86 bin 520 TL dolandıran E.Y. isimli kadın, bir kuyumcuyu daha dolandırmak isterken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kuyumcuda suçüstü yakalandı! 86 bin 520 TL dolandırmıştı

Kayseri'deki Cumhuriyet Mahallesi’nde 19 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında Sarraflar Çarşısı’ndaki bir kuyumcuya gelen E.Y., elindeki altın zinciri bozdurmak istedi.

KUYUMCU FARK ETTİ, POLİSE HABER VERDİ

Kuyumcu, zinciri kontrol ettikten sonra sahte olduğunu anladı ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

1

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.Y.’yi yakaladı. Şüphelinin, 6 kuyumcuyu aynı yöntemle toplam 86 bin 520 TL dolandırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus uzay aracı, Ay’ın yüzeyine çarptıRus uzay aracı, Ay’ın yüzeyine çarptı
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensupları yakalandıTürkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Bakanlıktan ailelere 'sanal dünya' uyarısı! Bunları sakın yapmayınBakanlıktan ailelere 'sanal dünya' uyarısı! Bunları sakın yapmayın
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu dolandırıcı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.