Kuyumcuda vurgun: ‘Bunlar küçük’ dedi beğenmediğini söylediği bilezikleri çalıp kaçarken en önemli şeyi bıraktı!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. 10 Ocak Cuma günü öğleden sonra, M.K. isimli şahıs, bilezik seçme bahanesiyle dükkana geldi. Bileziklere bakmaya başlayan şahıs, kuyumcunun ilk gösterdiği modelleri beğenmeyerek daha ağır bileziklere yöneldi.

KAÇARKEN TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ

Toplam değeri 105 bin TL olan ve toplam ağırlıkları 36.08 gram olan 2 adet 22 ayar bileziği eline aldıktan sonra, kuyumcunun dikkati dağılınca hızla dükkandan kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, M.K.'nın bilezikleri eline aldığı ve ardından kuyumcunun yere eğilmesini fırsat bilerek hızla dışarı kaçtığı net bir şekilde görüldü. Şahıs, kaçarken dükkanda cep telefonunu düşürdü. Düşen telefon ise, şikayet sonrasında emniyet güçlerine teslim edildi.

"BUNLAR KÜÇÜK DEDİ"

Kuyumcu Ferit Koral yaptığı açıklamada, “Dükkana bir genç erkek geldi bilezik almak istediğini söyledi. Önce bir model gösterdim. Beğenmedi 'Bunlar küçük' dedi. Başka modeller gösterdim. Hesabı yaptık 105 bin tuttu. Bilezikleri incelemesi için eline verdim. O arada da ayağımın ucuna bir şey düşmüş ne olduğunu da anlamadım. Acaba ne diye bakarken fırladı gitti. Ondan sonda emniyet güçlerini aradım haber verdim” diye konuştu.

KAÇARKEN TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ

"Kaçarken telefonunu düşürdü. O arada kaçarken telefonunu düşürmüş. Karşıdan bir çocuk getirdi. Onu da aldım. Karakola gidip şikayetçi olduk. Telefonu da teslim ettik. Bugün 7. gün yakalanmasını bekliyorum” dedi.

(İHA)