HABER

Kuyumcudaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 19:53 | Son Güncelleme

Kuyumcudaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli güvelik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kanatlı Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi davranarak giren kişi, altın kolye almak istediğini söyledi.

Kendisine gösterilen yaklaşık 10 bin lira değerindeki kolyeyi incelemeye başlayan şüpheli, iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından da faydalanarak kolyeyi alıp kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Ahmet K. (25) olduğunu belirledi.

Zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, bulunan kolye de kuyumcuya teslim edildi.

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatıSuriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Bursa'daki tehlikeli gösteri yürekleri ağızlara getirdiBursa'daki tehlikeli gösteri yürekleri ağızlara getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsız Kırıkhan kuyumcu

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Tecavüz davasında karar verildi!

Tecavüz davasında karar verildi!

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.