HABER

Kuyumcudaki soygun girişimi güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 15:30 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kuyumcuyu soymaya çalışan kar maskeli ve silahlı şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kuyumcuyu soymaya çalışan kar maskeli ve silahlı şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Sandıklı Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki kuyumcu dükkanına gelen M.C. (22), bir süre dükkanı gözetledikten sonra siyah kar maskesi takıp içeri girdi. Elindeki tabancayla işyerinde yalnız olan kadın tezgahtarı tehdit eden M.C., vitrindeki altınları istedi. Bu sırada işyerinin alt katındaki çalışanın da yukarı çıkması üzerine paniğe kapılan şüpheli, bir şey alamadan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çalışanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, görüntülerden eşkalini belirlediği M.C.'yi evinde yakaladı. Şüphelinin olay sırasında kullandığı tabanca ve kar maskesi de ele geçirildi. İncelemede silahın kurusıkı olduğu belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.C.'nin sorgusu sürüyor. OLAY ANI KAMERADA Diğer yandan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.C.'nin bir süre kuyumcunun önünde beklediği ve çevresini incelediği, ardından kar maskesi takarak, işyerine girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında silahını çeken M.C.'nin tezgahtar kadına silahı doğrulttuğu ve konuştuğu da yer alıyor.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralıOtomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı
Bodrum'daki iş insanı cinayetinde 24 yıla kadar hapis istemiBodrum'daki iş insanı cinayetinde 24 yıla kadar hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.