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Kuyumcudan 200 bin liralık bilezik çalan maskeli hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 17:15 | Son Güncelleme

AKSARAY'da başında şapka, yüzünde hijyen maskesiyle müşteri gibi geldiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde 19 adet bileziği çalıp kaçan Murat G. (33), polis tarafından yakandı.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da başında şapka, yüzünde hijyen maskesiyle müşteri gibi geldiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde 19 adet bileziği çalıp kaçan Murat G. (33), polis tarafından yakandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamersına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Minarecik Mahallesi Sarraflar Çarşı'ndaki Ekrem Çakır'a (55) ait kuyumcuda meydana geldi. Çalışanlar iş yerini kapatmak için hazırlandığı sırada başında şapka, yüzünde de hijyen maskesi bulunan Murat G., cep telefonuyla konuşur gibi yaparak içeri girdi. Ardından kadın tezgahtara vitrinde gösterdiği bir yüzüğe bakmak istediğini söyledi. Kadın çalışan yüzüğü almak için vitrine yöneldiği sırada Murat G., tezgahın üzerindeki yaklaşık 200 bin lira değerindeki 19 adetlik bilezik tablasını alıp kaçtı. İş yeri çalışanları da peşinden koştu. O anlar güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yeri ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kısa bir süre sonra Murat G.'yi yakın bir bölgede kovalamaca sonucu yakaladı. Murat G., 'Yaşamaktan bıktım durun’ diye bağırarak polise direnmeye çalıştı. Etkisiz hale getirilen şüphelinin çaldığı bilezikler sahibine teslim edilirken, üzerinde de bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Murat G., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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