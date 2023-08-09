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  4. Kuyumcudan 21 bin 500 TL'lik yüzük çaldı, başka kuyumcuya 700 TL'ye sattı! Suçunu bu sözlerle itiraf etti 'Canım sıkılmıştı...'

Kuyumcudan 21 bin 500 TL'lik yüzük çaldı, başka kuyumcuya 700 TL'ye sattı! Suçunu bu sözlerle itiraf etti 'Canım sıkılmıştı...'

09.08.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir genç canı sıkılınca gittiği alışveriş merkezindeki kuyumcudan çaldığı 21 bin 500 lira değerindeki altın yüzüğü, başka bir kuyumcuya 700 liraya sattı.

Kuyumcudan 21 bin 500 TL'lik yüzük çaldı, başka kuyumcuya 700 TL'ye sattı! Suçunu bu sözlerle itiraf etti 'Canım sıkılmıştı...'

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde ikamet eden V.K. (25), canı sıkılınca gezmek için AVM'ye gitti. Burada gezerken kuyumcu dükkanına gidip yüzük bakan V.K., kuyumcu çalışanına fark ettirmeden piyasa değeri 21 bin 500 lira olan 1 adet altın yüzüğü çalıp başka bir kuyumcuya 700 liraya sattı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Kuyumcudaki altın yüzüğün kayıp olduğu ortaya çıkınca güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan incelemede V.K.'nin yüzüğü çaldığı tespit edildi. Irmak Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından Tekkeköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan V.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Suçunu itiraf eden V.K., "Canım sıkılmıştı. Hava almak için alışveriş merkezine gittim. Maddi durumum iyi değildi. Kuyumcudan altın yüzüğü çalıp 700 liraya sattım" dedi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan V.K., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun hırsızlık

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