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Kuyumcudan 40 kilo altın, 750 bin lira çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, gece kapalı olan kuyumcunun alarmının çalmaması için elektriği kesen, sonra kepengi ve kapı kilidini kıran 3 şüpheli, 40 kilo altın ile 750 bin TL çaldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, gece kapalı olan kuyumcunun alarmının çalmaması için elektriği kesen, sonra kepengi ve kapı kilidini kıran 3 şüpheli, 40 kilo altın ile 750 bin TL çaldı. Kayıplara karışan hırsızların kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ortaklar Mahallesi'nde bulunan ve gece kapalı olan kuyumcudan dün saat 02.00 sıralarında gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, kuyumcuya gelerek keşif yapan bir şüpheli, ayrıldıktan bir süre sonra iki arkadaşıyla birlikte, yanlarına aldıkları bir merdivenle kuyumcuya döndü. Şüpheliler, merdivenle çatıya çıkarak alarmın çalmaması için kuyumcunun elektriğini kesti. Daha sonra ellerindeki malzemelerle kepengi ve kapı kilidini kıran 3 şüpheli, içeriye girdi. Yaklaşık 5 dakika içeride kalan 3 hırsız, 40 kilo altın ve 750 bin TL nakit parayı çaldı. Yaklaşık 10 milyon liralık hırsızlık yapan zanlılar, kayıplara karıştı. Polis hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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