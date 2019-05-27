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Kuyumcudan 50 bin liralık hırsızlık kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'deki bir kuyumcu dükkanının camını çekiçle kırarak içeri giren Abbas T., yaklaşık 50 bin lira değerindeki altını çaldı.

Kuyumcudan 50 bin liralık hırsızlık kamerada

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki bir kuyumcu dükkanının camını çekiçle kırarak içeri giren Abbas T., yaklaşık 50 bin lira değerindeki altını çaldı. Kaçarken çaldığı altınların bir kısmını yola düşüren Abbas T., gece bekçileri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda bulunan Nazım Bağcı'ya ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Abbas T., yüzünü kar maskesiyle kapatarak, elindeki çekiçle kuyumcunun camını kırarak içeri girdi. Kuyumcudan yüzük, kolye ve küpeden oluşan toplam 50 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan Abbas T., alarmın çalması üzerine kaçmaya başladı. Mahallede görev başında olan ve iş yerinden alarm sesi geldiğini duyan gece bekçileri, kaçan Abbas T.'yi görerek takip etmeye başladı. Çaldığı altınlardan bazılarını yolda düşüren Abbas T., yaklaşık 400 metrelik kovalamacanın ardından yakalanıp gözaltına alındı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Abbas T.'nin etrafı kontrol ettikten sonra kuyumcu dükkanının yanına gitmesi, içeri girmesi ve alarm sesini duyan bekçiler ile kaçmaya çalışan Abbas T. arasındaki kovalamaca yer aldı.
GECE BEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR
Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Denizli Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, "Hırsızlık yapan kişi, gece geç saatte Nazım Bağcı'ya ait olan kuyumcu dükkanının camını kırarak içeri girmiş. Onu gören gece bekçileri yaşanan kovalamaca sonrasında yakalamış. Şahıs kaçarken altınların bir kısmını düşürmüş. Polis ekipleri çalınan altınların bir kısmını sokaklardan toplamış. Toplamda çalınan 50 bin liralık ürünü geri aldık. Gece bekçilerine çok teşekkür ederiz. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüz" dedi.
Gözaltına alınan Abbas T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kuyumcudan 50 bin liralık hırsızlık kameradaKuyumcudan 50 bin liralık hırsızlık kameradaKuyumcudan 50 bin liralık hırsızlık kameradaKuyumcudan 50 bin liralık hırsızlık kamerada

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