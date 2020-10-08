HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuyumcudan altın çalan zanlı tutuklandı

Kuyumcudan altın çalan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 19:54 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kuyumcuya müşteri gibi gidip oyalayarak 10 bin liralık altın çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda dün meydana geldi.

Samsun’da bir kuyumcuya müşteri gibi gidip oyalayarak 10 bin liralık altın çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya müşteri gibi giden hırsız, kuyumcuyu oyalayarak 10 bin lira değerindeki altın bilekliği çaldı. Hırsız kayıplara karışırken, iş yeri sahibi hırsızlık olayını fark edince polise haber verdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını aynı suçtan suç kaydı bulunan S.A.’nın (24) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.A., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
Merter'de metrobüs kazasıMerter'de metrobüs kazası
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
En Çok Okunan Haberler
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
Bakan Koca: Hazırlıklı olmalıyız
Bakan Koca: Hazırlıklı olmalıyız
Altınordu yıldız isme imzayı attırıyor
Altınordu yıldız isme imzayı attırıyor
Köylüler 'füze' sandı! Kanada'dan teklif geldi
Köylüler 'füze' sandı! Kanada'dan teklif geldi
46 yıldır kapalıydı! Maraş halkın kullanımına açıldı
46 yıldır kapalıydı! Maraş halkın kullanımına açıldı
Erdoğan'dan korona açıklaması: Asrın en büyük krizlerinden biri
Erdoğan'dan korona açıklaması: Asrın en büyük krizlerinden biri
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Eski eşinin evinin önünde tüfekle ateş açtı! 2'si çocuk 3 kişiyi yaralandı
Eski eşinin evinin önünde tüfekle ateş açtı! 2'si çocuk 3 kişiyi yaralandı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 8 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
8 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 58 can kaybı, bin 615 yeni hasta
Merter'de metrobüs kazası
Merter'de metrobüs kazası
Çorum'da dehşete düşüren olay! 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
İstanbul'da sağanak yağış başladı
İstanbul'da sağanak yağış başladı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.