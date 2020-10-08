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Kuyumcudan altın çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kuyumcuya müşteri gibi gidip oyalayarak 10 bin liralık altın çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda dün meydana geldi.

Kuyumcudan altın çaldı

Samsun’da bir kuyumcuya müşteri gibi gidip oyalayarak 10 bin liralık altın çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya müşteri gibi giden hırsız, kuyumcuyu oyalayarak 10 bin lira değerindeki altın bilekliği çaldı. Hırsız kayıplara karışırken, işyeri sahibi hırsızlık olayını fark edince polise haber verdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını aynı suçtan suç kaydı bulunan S.A.’nın (24) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.A. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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