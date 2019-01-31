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Kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

Kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen kadın yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcudan 3 bin lira değerinde altın zincir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri Kale Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Seda A'nın (26) yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen polis, zinciri bir başka kuyumcuya sattığı tespit edilen zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlının, bozdurduğu altından elde ettiği 3 bin lirayı sahibine verilmesi için polise teslim ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
altın zincir hırsızlık kuyumcu Samsun

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