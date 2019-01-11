Kuyumcudan bilezik çalan şüpheliyi esnaf yakaladı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kurusıkı tabancayla kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliyi esnaf yakaladı.
Dere Mahallesi Coşkunlar Caddesi'nde Ali Tekdemir'e ait kuyumcuya gelen kar maskeli zanlı, kurusıkı tabancayı iş yeri sahibine göstererek tezgahtaki altınları istedi.
Şüpheli, 3 bilezik aldıktan sonra kuyumcudan ayrılıp kaçmaya başladı. Durumu fark eden esnaf, kaçan şüpheliyi kısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak polise teslim etti.
T.K. (18) olduğu tespit edilen zanlı, emniyete götürüldü.
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