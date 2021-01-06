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Kuyumcudan bir tabla yüzük çalan zanlı tutuklandı

06.01.2021 18:04 | Son Güncelleme:
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Kuyumcudan bir tabla yüzük çalan zanlı tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayının zanlısı polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu yakalandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayının zanlısı polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz hafta Turgutlu Kuyumcular Çarşısı’nda bir kuyumcu dükkanına giren kişi, yüzük bakmak istediğini söyleyip, kuyumcunun yüzük çeşitlerini göstermek için arkasını döndüğü bir anda içinde 24 altın yüzük bulunan ve değeri 30 bin TL olan tablayı çalarak olay yerinden kaçmıştı. Hırsızlık olayının ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince kurulan özel ekip 100’den fazla güvenlik kamerası kaydını izleyerek, olayı gerçekleştirilen İbrahim B.’yi (20) ve onu motosikletle dışarıda bekleyen şahsı tespit etti. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Turgutlu Adliyesinde mahkemeye çıkarılan İbrahim B. tutuklanırken, kendisine yardımcı olan ve tespit edilen firarı diğer zanlıyı ise arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan İbrahim B.’nin hırsızlıktan dolayı dosyalarının bulunduğu, çalınan yüzüklerin ise polisin yaptığı çalışmalarda ele geçirilemediği öğrenildi.

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