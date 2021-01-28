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Kuyumcudan el çabukluğu ile hırsızlık güvenlik kamerasında

28.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da bir kuyumcuya girerek hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi polisin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu tespit edilerek gözaltına alandı.

Afyonkarahisar’da bir kuyumcuya girerek hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi polisin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu tespit edilerek gözaltına alandı. Güvenlik kameralarında hırsızların el çabukluğu ile 2 adet altını çaldıkları gözlendi.
Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar kent merkezi Uzunçarşı Caddesi üzerindeki bir kuyumcudan 6 bin lira değerindeki iki Cumhuriyet altını çerçevesi çalınması üzerine çalışma başlattı. İş yeri ve çevredeki güvenlik kameraları ile plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını, plakası tespit edilen araçla kuyumcuya gelen B.K (47), B.A. (46) ile S.P. (53) gerçekleştirdiğini belirledi.

Hırsızlık olayını itiraf etti
Polis ekipleri 2 gün sonra, hırsızlık olayına karışan aracı PTS kayıtlarında Afyonkarahisar’a giriş yaptığı sırada durdurdu. Araçta yapılan aramada, torpido kısmında 2 kolye ucu, 2 bükülmüş küçük altın çerçeve ve 2 bükülmüş büyük altın çerçeve ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki B.K., emniyetteki ifadesinde, kadınlar B.A. ile S.P.’nin Konya’da kuyumcudan hırsızlık yaptıkları sırasında polis ekiplerince yakalandığını beyan etti. Polis ekipleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğüyle iletişime geçerek konuyu teyit etti.

El çabukluğu ile altınları çaldılar
Öte yandan Afyonkarahisar’daki kuyumcudaki hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerdi B.A. ile S.P.’nin kuyumcuda altın çerçevelerini inceledikleri sırada kadınlardan birinin personelin dalgınlığında yararlanarak el çabukluğu ile 2 altın çerçeveyi avucunun içine alarak çaldığı görüldü. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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