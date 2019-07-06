Kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'de, alışveriş yapma bahanesiyle girdiği kuyumcuda yüzük çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Akdeniz ilçesindeki kuyumcu M.İ, bir kadının, alışveriş yapma bahanesiyle iş yerine gelip piyasa değeri yaklaşık bin 500 lira olan bir yüzüğü el çabukluğuyla çaldığı iddiasıyla Mağazalar Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Görüntülerde zanlının, yüzük tablasındaki birkaç yüzüğü denedikten sonra bir yüzüğü parmağına takıp, kendisininmiş gibi davrandığını tespit eden ekipler, şüphelinin benzer suçlardan adli kaydı olan G.D olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

G.D, bir gazetecinin hakkındaki iddialara yönelik sorusuna tepki göstererek "Çok mu merak ediyorsun, ben hırsızlık mı yapmışım, nereden biliyorsun? Cinayet işledim, bir sebebi var mı senin için? Yardım edecek misin?" ifadesini kullandı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

