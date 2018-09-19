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Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

Aksaray'da kuyumcudan 20 bilezik çalan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı - Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Aksaray'da girdiği kuyumcudan 20 bilezik çalan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ekrem Çakır'ın Minarecik Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına yüzünde ağız maskesi ile giren M.G. (33), 20 adet 22 ayar bileziği alarak kaçtı.

Durumun bildirildiği polis ekipleri zanlıyı kısa sürede yakaladı. Zanlının üzerinde bilezikler ve kurusıkı tabanca bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yeri sahibi Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ürünlerimiz tezgahın üstündeydi. Şahıs içeri girdi ve topladığımız ürünleri alıp kaçmaya başladı. Peşine düştük, durumu da polise bildirdik. Hırsız yakalandı, çok şükür altınlarımızı aldık." diye konuştu.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yüzünde maske bulunan kişinin cep telefonuyla konuşarak kuyumcuya girdiği, çalışanların dalgınlığından yararlanarak bilezikleri alıp kaçtığı görülüyor.

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Aksaray güvenlik kamerası kuyumcu

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