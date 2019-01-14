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Kuyumcudan hırsızlık şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 17:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kuyumcudan altın çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerasından kimliklerini saptayan polis tarafından yakalandı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kuyumcudan altın çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerasından kimliklerini saptayan polis tarafından yakalandı. Şair İbrahim Rafet Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren bir kadın ile erkek, bilezik almak istediklerini söyledi. Tezgahta bulunan çeşitli ebatlardaki bilezikleri deneyerek kadın şüpheli görevliyi oyalarken, erkek şüpheli ise el çabukluğuyla 25 gram ağırlığında bileziği cebine koyarak çaldı. Şüpheliler, daha sonra küçük bir bileziği satın alarak iş yerinden ayrıldı. Ancak, iş yerindeki bileziklerden birisinin eksik olduğunu fark eden kuyumcu izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlığı belirleyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri incelemesinin ardından hırsızlık şüphelilerinden birisinin aynı suçtan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.G. olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, ilçedeki diğer kuyumculardan da hırsızlık yapan T.G. ile birlikte suç işlediğini belirlediği N.G., A.A. ve V.A.'yı adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adresleri ile üzerlerinde yapılan aramada farklı kuyumculardan çalınmış çok sayıda bilezik ve ziynet eşyası ile sahte kimlik bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.

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