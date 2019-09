Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kuyumcu, açılış yıl dönümünde iş yerine gelen ilk müşterisine bir çeyrek altın hediye ediyor.

9 Eylül 1993’te kuyumculuk sektörüne adım atan Turan Şen, her yıl dönümünde iş yerine giren ilk müşterisine sürpriz yaparak bir çeyrek altın hediye ediyor. Açıldığı ilk günden itibaren her yıl düzenli olarak gelen müşterilerine sürpriz gerçekleştiren Turan Şen’in bu hareketini görenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

Sabah iş yerini açmasının ardından ilk gelen müşterisini bekleyen Şen, müşteri içeri girmesinin ardından "Kuruluşumuzun yıl dönümü nedeniyle her yıl gelenek haline getirdiğimiz kutlamamızın naçizane hediyesi sizindir" diyerek gelen ilk müşterisine çeyrek altın hediye etti.

"Şu an gerçekten şoktayım"

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle sabah kuyumcu Turan Şen’in iş yerini açmasıyla ilk müşteri olan Neslihan Poyraz Sancak, "Ben Turan beyin 10 yıldır müşterisiyim. Sağ olsun bizlere kolaylık sağlıyor ve alışverişlerimizde hiçbir problem çıkarmıyor. Her zaman burada yaptığımız alışverişlerimiz çok keyifli geçiyor. Buraya geldiğimizde bir aile ortamı gibi hizmet görüyoruz. Ben bu geleneğinden dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Bu olayı bir sefer duymuştum fakat geleceğim gün olduğunu bilmiyordum. Şu an gerçekten şoktayım. Böyle bir geleneği ise daha önce hiç duymadım. Bugünün talihlisi olduğum içinde çok mutluyum" dedi.