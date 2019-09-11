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Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 19:17 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcu, iş yerini açtığı tarihin her yıl dönümünde iş yerine gelen ilk müşterisine bir çeyrek altın hediye ediyor.

9 Eylül 1993'te kuyumculuk sektörüne adım atan Turan Şen, her yıl dönümünde iş yerine giren ilk müşterisine sürpriz yaparak bir çeyrek altın hediye ediyor. Açıldığı ilk günden itibaren her yıl düzenli olarak gelen müşterilerine sürpriz gerçekleştiren Turan Şen'in bu hareketini görenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

Sabah iş yerini açmasının ardından ilk gelen müşterisini bekleyen Şen, müşterinin içeri girmesinin ardından "Kuruluşumuzun yıl dönümü nedeniyle her yıl gelenek haline getirdiğimiz kutlamamızın naçizane hediyesi sizindir" diyerek, gelen ilk müşterisine çeyrek altın hediye etti.

"ŞU AN GERÇEKTEN ŞOKTAYIM"

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle sabah kuyumcu Turan Şen'in iş yerini açmasıyla ilk müşteri olan Neslihan Poyraz Sancak, "Ben Turan beyin 10 yıldır müşterisiyim. Sağ olsun bizlere kolaylık sağlıyor ve alışverişlerimizde hiç bir problem çıkarmıyor. Her zaman burada yaptığımız alışverişlerimiz çok keyifli geçiyor. Buraya geldiğimizde bir aile ortamı gibi hizmet görüyoruz. Ben bu geleneğinden dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Bu olayı bir sefer duymuştum fakat geleceğim gün olduğunu bilmiyordum. Şu an gerçekten şoktayım. Böyle bir geleneği ise daha önce hiç duymadım. Bu günün talihlisi olduğum içinde çok mutluyum" dedi.

"MÜŞTERİLERİM 9 EYLÜL TARİHİNİ UNUTMASIN"

Her yıl gelenek haline getirdiği yıl dönümü kutlamasında çeyrek altın veren kuyumcu Tura Şen ise, "Ben 9 Eylül 1993 yılında iş yerimi açtım. Benim iş yerimi açtığım günden beri kendimde söylediğim hep şu vardır. Müşteri varsa bizler varız mantığıyla hareket ediyorum. Ben burada duruyorsam müşterilerim sayesinde bu oluyor. O yüzden her açılışımızın yıl dönümünde nasıl doğum günü kutlanırsa, ben de onun gibi yıl dönümünün ilk sabahı iş yerime giren müşterimi sevindirmek için bir çeyrek altın hediye ediyorum. Müşterilerime tavsiyem asla 9 Eylül tarihini unutmasınlar. Bizler için parası olan da müşteridir, parası olmayan da müşteridir" diye konuştu.

(İHA)

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