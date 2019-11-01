Kuyumcudan silah tehdidiyle altın gasbına 3 tutuklama

Antalya'da, silah tehdidiyle kuyumcudan 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Soygunun ardından başlatılan çalışma kapsamında İ.H.Ö'nün de yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 3'e çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.H.Ö, E.B. ve M.A, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı yağma" suçundan tutuklandı.

Hüsnü Karakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde dün, kuyumcu dükkanına yüzlerine çorap geçiren silahlı iki kişi girmiş, Fevzi Bulce'yi darbetmişti. Şüphelilerden M.A. esnaf tarafından yakalanmış, diğer şüpheliler ise Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 3 kilogram altınla gözaltına alınmıştı.

