Kuyumcukent Yönetimi, tesisten yükselen ve sosyal medyada tepkiye neden olan "sarı duman" ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kuyumcukent tesisinde görülen ve sosyal medyaya yansıyan çok kısa süreli duman teknik bir arıza sebebiyle meydana gelmiş olup, anında müdahale edilmiştir" denildi.

Bahçelievler Kuyumcukent’ten yükselen sarı dumanlar sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden olmuştu. Konuyla ilgili Kuyumcukent Yönetiminden açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Kuyumcukent tesisinde görülen ve sosyal medyaya yansıyan çok kısa süreli duman teknik bir arıza sebebiyle meydana gelmiş olup anında müdahale edilmiştir. Bu durumun herhangi bir tehlike arz etmediğini tüm kamuoyuna bildiririz. Çevreye verdiğimiz kısa süreli rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

