HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuyumculara sahte altın satan şahıs serbest bırakıldı

Kuyumculara sahte altın satan şahıs serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 16:28 | Son Güncelleme

Samsun’da aynı gün içinde 2 kuyumcuya sahte altın bilezik satıp başka bir kuyumcuya da satmak isterken yakalanan dolandırıcılık şebekesi üyesi, savcıya ifade verip serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Kuyumculara sahte altın satan şahıs serbest bırakıldı

Samsun’da aynı gün içinde 2 kuyumcuya sahte altın bilezik satıp başka bir kuyumcuya da satmak isterken yakalanan dolandırıcılık şebekesi üyesi, savcıya ifade verip serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’a 5 kişi geldikleri öğrenilen dolandırıcılık şebekesi üyelerinden G.G. (30), 2 ayrı kuyumcuya 2 adet sahte altın bileziği sattı. Kuyumcular aldıkları bileziğin sahte olduğunu öğrenince dolandırıcının başka kuyumculara da gitmiş olabileceğini düşünerek aramaya başladı. Kuyumcular kendilerini dolandıran G.G.’nin dolandırmak için başka bir kuyumcuya gittiğini görünce paralarını geri istediler. Olay polise de haber verildi. G.G., olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
G.G., İstanbul’dan Samsun’a 5 kişi olarak altın satmaya geldiklerini itiraf etti. Polisteki sorgulanması tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren G.G. serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün partiKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün parti
Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı!Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!
Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Diğer Haberler
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
İzmir'de depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
Depremzedelere büyük şok! Dolandırıcıların hedefi oldular
Son dakika: Emniyet'ten Viyana saldırısının faili teröriste ilişkin açıklama!
Emniyet'ten Viyana saldırısının faili teröriste ilişkin açıklama!
Muğla'da atölyede feci yangın! 1 işçi hayatını kaybetti
Atölyede feci yangın! 1 işçi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı!
Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli mesajlar
Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli mesajlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.