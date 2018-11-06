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Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 15:34 | Son Güncelleme

ORDU'da kuyumcuları dolandırmaya çalışan 3 kişi, sahte 40 bilezikle Tokat'ın Niksar ilçesinde yakalandı.

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- ORDU'da kuyumcuları dolandırmaya çalışan 3 kişi, sahte 40 bilezikle Tokat'ın Niksar ilçesinde yakalandı.
Ordu'da sahte bilezik satmaya çalışan şahısların Niksar ilçesine geleceği bilgisini alan polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı. Niksar ilçe girişinde polis ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bir poşette sahte 40 bilezik ele geçirdi. Gözaltına alınan T.Ö. (41), H.T. (42) ve M.B. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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