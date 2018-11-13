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Kuyumculardan dolandırıcılara karşı WhatsApp'lı önlem!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 09:41 | Son Güncelleme

Sahte ve çalıntı altın satan dolandırıcılarla mücadele etmek zorunda kalan kuyumcuların geliştirdikleri son önlem WhatsApp oldu. Şüpheli gördükleri şahıs ve ürünlerin fotoğraflarını çekerek grup üzerinden meslektaşlarıyla paylaşan kuyumcular, bu yöntem sayesinde sahtecilik konusunda yaşadıkları mağduriyetin önemli oranda azaldığını bildirdi.

Son yıllarda artan sahte ve çalıntı altınlarını satmaya çalışan dolandırıcılara karşı kuyumcular kurdukları Whatsapp grubu üzerinden birbirlerini bilgilendiriyor. Sahteciliğe karşı teknolojinin sağladığı imkanlardan sonuna kadar faydalanan kuyumcular, şüphelendikleri şahıs ve ürünlerin fotoğraflarını, bu grup üzerinden meslektaşlarıyla paylaşıyor.

Adana'da 1998'den bu yana kuyumculuk yapan Nezir Ayan, şehir genelinde haftada yaklaşık 10 dolandırıcılık vakasına rastladıklarını ve bu konuda birbirlerini uyararak mağduriyetin giderilmesini sağladıklarını ifade etti. Ayan, "Sahte bir ürün satmaya çalışan kişileri, grubumuza yazarak birbirimizi uyarıyoruz. Bu grubun çok faydası oldu. Bir sürü sahte ve çalıntı mal bu sayede yakalandı" dedi.

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Whatsapp grubunu yaklaşık 3 sene önce kurduklarını dile getiren Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, grup sayesinde seri bir şekilde görüntülü bir şekilde bilgi paylaşabildiklerini belirterek, "Mesleğimiz icabı kötü niyetli insanların daima hedefindeyiz. Hırsızlık, düşük ayarlı ya da sahte ürünlerin satılması gibi konularda şikayetçiydik. Whatsapp grubumuzdan sonra bu olayları ciddi şekilde engellemeye başladık. Bu da esnaflarımızın mağduriyetlerinin giderilebilmesi açısından çok önemli" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuyumcu Whatsapp altın dolandırıcılık Sahtecilik

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