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Kuyumculardan "el çabukluğuyla" yüzük hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bazı kuyumcu dükkanlarında denemek amacıyla parmaklarına taktıkları altın yüzükleri el çabukluğuyla sahteleriyle değiştiren iki kadın, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı

Bursa'da, kuyumcularda denemek için parmaklarına taktıkları altın yüzükleri el çabukluğuyla sahteleriyle değiştirirken güvenlik kameralarına takılan iki kadın gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesinde iş yerleri bulunan 4 kuyumcu, dükkanlarına gelen iki kadının, denemek için parmaklarına taktıkları altın yüzükleri sahteleriyle değiştirip çaldığı gerekçesiyle polise şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri, söz konusu iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Gözaltına alınan zanlılar S.G. (18) ve Z.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, kuyumcular tarafından önlerine konulan altın yüzükleri parmaklarına takmaları, daha önceden parmaklarında bulunan sahtelerini ise el çabukluğuyla çıkararak tablaya yerleştirmeleri güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa güvenlik kemarası hırsılık

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