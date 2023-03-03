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Kuyumcuların enkazından altınları çalıp lüks araba almışlar! Hatay'dan İstanbul'a kaçan yağmacılarla ilgili yeni gelişme

03.03.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin ardından bölgede yağmacılar da ortaya çıkmıştı. Depremden en çok etkilenen yerlerden olan Hatay'da depremde yıkılan kuyumcuların enkazına girip altın, para ve değerli eşya çaldıkları tespit edilen 5 şüpheli, kaçtıkları İstanbul'da yakalandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin çaldıklarını kuyumcuda bozdurması güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerin çaldıklarını bozdurup lüks araba satın aldıkları da ortaya çıktı.

Kuyumcuların enkazından altınları çalıp lüks araba almışlar! Hatay'dan İstanbul'a kaçan yağmacılarla ilgili yeni gelişme

Türkiye'yi kahreden deprem felaketinden sonra deprem bölgesinde yağmacılar da ortaya çıkmıştı. Yağmacılara dair önemli bir gelişme yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, Hatay'da deprem sırasında yıkılan kuyumcuları yağmaladıkları tespit edilen kişilere yönelik harekete geçti. İşte yakalanan o yağmacılar ve çaldıklarıyla yaptıkları...

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Teknik ve fiziki takip sonucu 5 şüphelinin İstanbul’a geldiğinin tespiti edildi. Esenyurt’ta kaldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüpheli M.G.(28), A.I. (36), H.N.(31), Z.B.(33) ve E.T.(41) yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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ÇALDIKLARI ZİYNET EŞYALARLA LÜKS ARABA SATIN ALMIŞLAR

Adres ve araçta yapılan aramada 32 parça yaklaşık 400 gram ağırlığında kolye, yüzük ve küpe, 2 adet yarım altın, 4 adet çeyrek altın, 1 adet gümüş tespih, 1 adet kol saati ve bin 415 TL ele geçirildi.

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Aynı zamanda şüphelilerin altınları bozdurdukları ve bu parayla da lüks araç satın aldıkları belirlendi. Adresteki mallara ve araca ekipler tarafından el konuldu.

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Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. (İHA)

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deprem Kuyumcu enkaz

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