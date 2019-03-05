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Kuyumcuların sahte altın isyanı: Biz bile ayırt edemiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 13:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kuyumcular son günlerde ayırt etmekte zorlandıkları sahte altınların kendilerine getirildiği belirterek uyarıda bulundu.

Kuyumcuların sahte altın isyanı: Biz bile ayırt edemiyoruz

Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'da kuyumcular son günlerde ayırt etmekte zorlandıkları sahte altınların kendilerine getirildiği belirterek uyarıda bulundu.
İstanbul'da son günlerde aslından ayırt edilmeyen altınlar kuyumcuları bile şaşırttı. "Düğün takımız, nişan takımız " gibi yalanlarla içi metal olan altın kaplama bilezik, künyenin getirildiğini belirten kuyumcular, kurdukları whatsapp grupları ile birbirlerini sürekli uyardıklarını ifade ettiler. Esenyurt'taki bir kuyumcu, "Son zamanlarda ayarı düşük, sahte altın, sahte para oldukça fazla gelmeye başladı. Özellikle son 1 yıldır fazlalaştı. Darphane altınlarının bile sahtesini yapıyorlar. Yakalıyoruz polise teslim ediyoruz ama en geç bir hafta sonra başka kuyumcuda çıkıyorlar. Bizler resmen suratlarını ezberledik. Kendi aramızda bu kişilerin görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşıyoruz" dedi.
Bir başka kuyumcu da benzer durumların arttığını ifade ederek yetkililerden yardım talep etti.

(FOTOĞRAF)

Kuyumcuların sahte altın isyanı: Biz bile ayırt edemiyoruzKuyumcuların sahte altın isyanı: Biz bile ayırt edemiyoruzKuyumcuların sahte altın isyanı: Biz bile ayırt edemiyoruzKuyumcuların sahte altın isyanı: Biz bile ayırt edemiyoruz

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