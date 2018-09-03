Kuyumcunun dükkanı soyulmak istendi, kardeşi yaralandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, yüzleri maskeli 3 kişi, av tüfeği ve tabanca ile ateş açtığı kuyumcu dükkanını soymak istedi. Çevrenin kalabalık olması nedeniyle dükkanı soyamadan kaçan kişiler, av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kuyumcunun kardeşi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Emin Ağa Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanının önüne gelen yüzleri maskeli 3 kişi, av tüfeği ve tabanca ile ateş açtı. Camlar kırılırken, bu sırada dükkanda alışveriş yapan müşteriler, büyük panik yaşadı. Sokağın kalabalık olması ve çevrede toplanılması nedeniyle şüpheliler, kuyumcu dükkanını soyamadan kaçtı. Ara sokaklara giren 3 kişi, kuyumcu Cengiz Altunkaya ile kardeşi Duran Altunkaya'nın kendilerini takip etmesi üzerine havaya ateş açtı. Duran Altunkaya, av tüfeğinden çıkan saçmalarla omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Cengiz Altunkaya'nın ise ifadesine başvurdu. Eşkalleri tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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