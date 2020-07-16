Kuyumcunun önce evine, sonra iş yerine girdiler

Hırsızlık olayı, saat 04.20'de, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta meydana geldi. 2 şüpheli, kuyumcu Muhammed Albakar'ın Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evine herkesin uyuduğu sırada girip, kuyumcu dükkanına ait anahtarları aldı. Ardından da yaklaşık 500 metre uzaklıktaki dükkana giden şüpheliler, anahtarla elektrikli kepeng ile kapıyı açıp, içeri girdi. 2 şüpheli, 1 dakikada 70 gram altın ile 20 bin lirayı alıp, dükkandan çıktı.

Bu sırada devriye gezen polis ekipleri şüphelileri fark etti. Kaçmaya başlayan şüpheliler ile kovalamaca başladı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edilirken, şüphelilerden K.S., 70 gram altın ve 9 bin lira ile yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, 11 bin lira ile kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

