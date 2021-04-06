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Kuyumcunun sandalyeyle kovaladığı silahlı soyguncular yakalandı

06.04.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde kuyumculara dadanan silahlı 2 soyguncu yakalandı.

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İstanbul’un Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde kuyumculara dadanan silahlı 2 soyguncu yakalandı. Bahçelievler’de soymaya çalıştıkları bir kuyumcuda ise sert kaya çarpan silahlı 2 soyguncunun iş yeri sahibi tarafından sandalye ile kovalandığı anlar kameraya böyle yansıdı.
İstanbul’un Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde 11 Şubat 2020 ve 26 Mart 2021 tarihlerinde arasında çok sayıda kuyumcuya giren silahlı soyguncuların kimlikleri tespit edildi. Adreslerinin belirlenmesinin ardından şüphelilerin ikametlerine baskın yapıldı. Yapılan baskında Mukayam E. (55), Harun S.ve Hasan A. gözaltına alındı. Suç dosyaları da kabarık olan şüphelilerden Mukayam E.’nin 5, Harun S.’nin 9 ve arandığı da belirlenen Hasan A.’nın da 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yapılan baskınlarda ayrıca silah, silaha ait mermiler ve sahte kimlik ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kovalama anı kameralara yansıdı
Öte yandan 2 soyguncunun Bahçelievler’deki bir kuyumcuyu soymaya çalışma anları da kameraya yansıdı. Soygunculardan biri silahını çekerken, kuyumcudan altınları istedi. Kuyumcu ise yerdeki sandalyeyi kaldırarak soygunculara direndi. Kuyumcu soyguncuları sandalyeyle kovaladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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