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Kuyumcunun topladığı 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kuyumculuk yapan 30 yaşındaki Osman.F.'nin, kar payı vaadiyle çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

Kuyumcunun topladığı 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu iddiası

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kuyumculuk yapan 30 yaşındaki Osman.F.'nin, kar payı vaadiyle çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Polis, 3 gündür dükkanını açmayan ve evine de gitmediği öğrenilen O.F.'nin bulunması için çalışma başlattı.
Turgutlu'da yaşayan çok sayıda kişi, Altay Mahallesi Kavaflar Sokak'taki kuyumcular çarşısında dükkanı bulunan O.F.'de para ve altınlarının bulunduğunu, ancak 3 gündür kendisinin dükkanını açmadığını ve telefonlarına da ulaşılamadığını belirtip, dolandırıldıklarını ileri sürerek Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu, bazıları da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine kuyumcular çarşısına gelen polis ekipleri de O.F.'ye ulaşamadı. Polis, 3 aylık evli olan O.F.'nin, eşini de alarak ortadan kaybolduğunu belirledi. O.F.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kar payı alma vaadiyle altın ve paralarını teslim ettikleri O.F.'nin 3 gündür kapalı olan dükkanı önünde toplanan ve mağdur olduklarını belirten bir grup ise, kepenklere vurup, tepkilerini dile getirdi.
O.F.'nin Turgutlu Çakıcı Camii'nde imam olan babası Alim F. kendisinin yaşanlarla ilgili bir bilgisi olmadığını belirtip, "Oğlum, en son 15 Aralık cumartesi akşamı evime geldi. Sohbet edip, çay içtik. 'İşler nasıl' diye sordum. 'Alacaklarımızı tahsil edemiyoruz, sorun yaşıyoruz' dedi. En son görüştüğümüzde, 'Merak etmeyin 2-3 güne kadar geleceğiz' dedi. Başka da bir bilgim yok. Biz de kendisine ulaşamıyoruz" diye konuştu.
O.F.'nin kar payı vaadiyle vatandaşlardan ve bazı altın toptancılarından topladığı yaklaşık 20 miyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.
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Kuyumcunun topladığı 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu iddiasıKuyumcunun topladığı 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu iddiası

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