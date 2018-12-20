HABER

Kuyumcunun topladığı 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kuyumculuk yapan 30 yaşındaki Osman.F.'nin, kar payı vaadiyle çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kuyumculuk yapan 30 yaşındaki Osman.F.'nin, kar payı vaadiyle çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Polis, 3 gündür dükkanını açmayan ve evine de gitmediği öğrenilen O.F.'nin bulunması için çalışma başlattı. Turgutlu'da yaşayan çok sayıda kişi, Altay Mahallesi Kavaflar Sokak'taki kuyumcular çarşısında dükkanı bulunan O.F.'de para ve altınlarının bulunduğunu, ancak 3 gündür kendisinin dükkanını açmadığını ve telefonlarına da ulaşılamadığını belirtip, dolandırıldıklarını ileri sürerek Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu, bazıları da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine kuyumcular çarşısına gelen polis ekipleri de O.F.'ye ulaşamadı. Polis, 3 aylık evli olan O.F.'nin, eşini de alarak ortadan kaybolduğunu belirledi. O.F.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kar payı alma vaadiyle altın ve paralarını teslim ettikleri O.F.'nin 3 gündür kapalı olan dükkanı önünde toplanan ve mağdur olduklarını belirten bir grup ise, kepenklere vurup, tepkilerini dile getirdi. O.F.'nin Turgutlu Çakıcı Camii'nde imam olan babası Alim F. kendisinin yaşanlarla ilgili bir bilgisi olmadığını belirtip, "Oğlum, en son 15 Aralık cumartesi akşamı evime geldi. Sohbet edip, çay içtik. 'İşler nasıl' diye sordum. 'Alacaklarımızı tahsil edemiyoruz, sorun yaşıyoruz' dedi. En son görüştüğümüzde, 'Merak etmeyin 2-3 güne kadar geleceğiz' dedi. Başka da bir bilgim yok. Biz de kendisine ulaşamıyoruz" diye konuştu. O.F.'nin kar payı vaadiyle vatandaşlardan ve bazı altın toptancılarından topladığı yaklaşık 20 miyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

PARTNERDeğişim dediğin böyle olurDeğişim dediğin böyle olur
Türkiye'nin konuştuğu cinayette kan donduran ifade!Türkiye'nin konuştuğu cinayette kan donduran ifade!
Tam 2 bin 500 yıllık! Orası da definecilerin hedefi olduTam 2 bin 500 yıllık! Orası da definecilerin hedefi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmenden 13 yaşındaki öğrencisine taciz!

Öğretmenden şok sözler! 'Konuyu kapatalım, adın çıkmasın'

İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınıyordu! İsmet Halit Kayaokay ve sevgilisi bir kez daha...

İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınıyordu! Yasak aşk...

Manisa bu olayla sarsıldı! Kuyumcudan 20 milyonluk dev vurgun

Bir kenti ayağa kaldıran olay... Duyan şoke oldu!

Babalarını öldürüp cesedini yakmışlardı! Dehşete düşüren sözler

Türkiye'nin konuştuğu cinayette kan donduran ifade!

Tam 2 bin 500 yıllık! Orası da definecilerin hedefi oldu

Tam 2 bin 500 yıllık! Orası da definecilerin hedefi oldu

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.