Kuyumcuya bırakılan şüpheli paketten kağıt çıktı

Avcılar’da kuyumcuya soygun girişiminde bulunan şahısların "Bomba" diyerek bırakıp kaçtığı şüpheli paket bomba uzmanı tarafından incelendi. Şüpheli paketin içinden kağıtlar çıktığı öğrenildi.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde kuyumcuda soygun girişimi meydana gelmişti. Çalışanın direnmesiyle kaçan şüpheliler birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinde kırmızı kağıda sarılı "bomba" dedikleri bir şüpheli paket bıraktı. Bırakılan şüpheli paket olay yerine gelen özel kıyafetli bomba uzmanı tarafından inceledi. İncelemede şüpheli paketin içinden koliye sarılı kağıtlar çıktığı öğrenildi. Trafiğe kapatılan cadde incelemenin ardından emniyet şeritleri kaldırılarak tekrar açıldı.
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