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Kuyumcuya camı kırarak girdi, soğukkanlılığı ile dikkat çeki

17.02.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta kuyumcunun camını kırarak soygun yapan hırsız soğuk kanlı tavrı ile dikkat çekti.Edinilen bilgiye göre hırsızlık; Kuyumcular çarşısında gece saatlerinde bir iş yerinde meydana geldi.

Tokat’ta kuyumcunun camını kırarak soygun yapan hırsız soğuk kanlı tavrı ile dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre hırsızlık; Kuyumcular çarşısında gece saatlerinde bir iş yerinde meydana geldi. Esnaf, babah iş yerine geldiğinde dükkanın kapı camının kırık olduğunu ve soyulduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın sağı solu kolaçan ettikten sonra parke taşı ile iş yerinin kapı camını kırması yansıdı. Camı kırdıktan sonra hırsız bölgeden uzaklaşan hırsız, yaklaşık 10 dakika sonra tekrar geri döndü. Kırık olan camdan içeri giren hırsız soğuk kanlı tavırları ile dikkat çekti. Yaklaşık 10 dakika boyunca tüm çekmece ve vitrinleri açarak kontrol eden hırsız, değerli gördüğü kol saati, kolyeleri alarak poşete koyması anbean kameralara yansıdı. Güvenlik kamerasını fark ederek yönü değiştiren şahıs, seçerek aldığı ziynet eşyaları ile geldiği gibi kırık camdan çıkarak uzaklaştı.
Kuyumcu Ahmet Duman, gece 01.00 saatlerinde hırsızlık olayının yaşandığını belirterek, “Bir miktar saat, altın kolye ile sahte bileklikleri almış. Arkadaşımın gönderdiği hediyelik bir anahtarlığı almış. Kasayı hiç zorlamamış vitrindeki ürünleri çalmış” dedi

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