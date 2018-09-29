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Kuyumcuya, eski komşudan silahlı soygun girişimini esnaf önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Hüseyin Kartoz'a (37) ait kuyumcu dükkanına, eski komşusu Azeri asıllı Çağlar D.

Kuyumcuya, eski komşudan silahlı soygun girişimini esnaf önledi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Hüseyin Kartoz'a (37) ait kuyumcu dükkanına, eski komşusu Azeri asıllı Çağlar D. (40) tarafından pompalı av tüfeğiyle soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcu, karşılık verdiği şüpheliyi iterek dükkan önüne çıkardı. Yardım çağrıları üzerine kuyumcu dükkanına koşan esnaf, olaya müdahale ederek, şüpheli Çağlar D.'yi etkisiz hale getirip, polise teslim etti.
Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Bayramiç'e bağlı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki iş yerinde daha önce yaklaşık bir ay dövmecilik yapan Azeri asıllı Çağlar D., pompalı av tüfeğiyle eski komşusu Hüseyin Kartoz'un kuyumcu dükkanına geldi. Başında bere bulunan ve yüzünü de bandanayla kapatan Çağlar D., iş yerinde kahvaltı yapan Kartoz'a, "Bu bir soygundur" diyerek elindeki pompalı tüfeğin kabzasıyla kuyumcunun kafasına vurdu. Başına aldığı tüfek darbeleriyle hafif yaralanıp sendeleyen Hüseyin Kartoz, ardından şüphelinin elindeki tüfeği almak istedi. Bu sırada dükkan içinde arbede yaşandı. Arbedenin ardından kuyumcu Kartoz, Çağlar D.'yi iterek dükkanın önüne çıkardı.
Dükkan önünde yaşanan arbede ve yardım çığlıkları üzerine komşu esnaf, olaya müdahale etti. Esnaf, şüpheliyi etkisiz hale getirip, polise haber verdi. Çağlar D., olay yerine gelen polise teslim edildi. Başından hafif yaralanan kuyumcu Hüseyin Kartoz, kendi imkanlarıyla gittiği Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Ezine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Çağlar D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kuyumcuya, eski komşudan silahlı soygun girişimini esnaf önlediKuyumcuya, eski komşudan silahlı soygun girişimini esnaf önlediKuyumcuya, eski komşudan silahlı soygun girişimini esnaf önlediKuyumcuya, eski komşudan silahlı soygun girişimini esnaf önledi

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