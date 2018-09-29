HABER

Kuyumcuya, eski komşudan silahlı soygun girişimini esnaf önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 17:15 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Hüseyin Kartoz'a (37) ait kuyumcu dükkanına, eski komşusu Azeri asıllı Çağlar D.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Hüseyin Kartoz'a (37) ait kuyumcu dükkanına, eski komşusu Azeri asıllı Çağlar D. (40) tarafından pompalı av tüfeğiyle soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcu, karşılık verdiği şüpheliyi iterek dükkan önüne çıkardı. Yardım çağrıları üzerine kuyumcu dükkanına koşan esnaf, olaya müdahale ederek, şüpheli Çağlar D.'yi etkisiz hale getirip, polise teslim etti. Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Bayramiç'e bağlı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki iş yerinde daha önce yaklaşık bir ay dövmecilik yapan Azeri asıllı Çağlar D., pompalı av tüfeğiyle eski komşusu Hüseyin Kartoz'un kuyumcu dükkanına geldi. Başında bere bulunan ve yüzünü de bandanayla kapatan Çağlar D., iş yerinde kahvaltı yapan Kartoz'a, "Bu bir soygundur" diyerek elindeki pompalı tüfeğin kabzasıyla kuyumcunun kafasına vurdu. Başına aldığı tüfek darbeleriyle hafif yaralanıp sendeleyen Hüseyin Kartoz, ardından şüphelinin elindeki tüfeği almak istedi. Bu sırada dükkan içinde arbede yaşandı. Arbedenin ardından kuyumcu Kartoz, Çağlar D.'yi iterek dükkanın önüne çıkardı. Dükkan önünde yaşanan arbede ve yardım çığlıkları üzerine komşu esnaf, olaya müdahale etti. Esnaf, şüpheliyi etkisiz hale getirip, polise haber verdi. Çağlar D., olay yerine gelen polise teslim edildi. Başından hafif yaralanan kuyumcu Hüseyin Kartoz, kendi imkanlarıyla gittiği Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Ezine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Çağlar D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERKimse anlam veremiyor! Buz gibi havada bikiniyle... Kimse anlam veremiyor! Buz gibi havada bikiniyle...
Otomobilde eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltı (2)Otomobilde eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltı (2)
Şanlıurfa’da, Suriyeli gerginliğine esnaftan ilginç çözümŞanlıurfa’da, Suriyeli gerginliğine esnaftan ilginç çözüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Kar maskeli sapık alarmı! Mağaralar arandı

Kar maskeli sapık alarmı! Mağaralar arandı

Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi

Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi

Uşak'ta korkutan yangın

Uşak'ta korkutan yangın

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.