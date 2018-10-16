HABER

Kuyumcuya gasp girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan bıçaklı gasp girişimi güvenlik kameralarına yansırken, polis oluşturduğu özel ekiple kaçan şüpheliyi yakaladı.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan bıçaklı gasp girişimi güvenlik kameralarına yansırken, polis oluşturduğu özel ekiple kaçan şüpheliyi yakaladı. Olay, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. 11 Ekim'de akşam saatlerinde, başında motosiklet kaskı ve elinde bıçak bulanan 1 kişi kuyumcuya girdi. İşyerine giren kimliği belirsiz kişi, bir süre konuştuktan sonra üzerinde taşıdığı bıçağı kuyumcunun boğazına dayadı. Kuyumcu, bunun üzerine gasp için işyerine giren zanlıyı, diğer esnafın görebilmesi için kapıya doğru çekmeye başladı. Bu sırada şüpheli, kuyumcunun boynundan sarılarak yere düşürdü. Yerdeyken şüpheliye birkaç tekme savuran kuyumcu, onu uzaklaştırmayı başardı. Çevredeki esnaf ise durumu fark ederek gaspçıyı kovaladı. Şüpheli, olay yerine geldiği motosiklete binerek kaçıp izini kayıp ettirdi. Olaydan sonra harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, yaşanan olay sonrası onlarca kamera kaydını izleyerek, şüpheli olabilecek kişiler üzerinde çalışma yaptı. Yapılan değerlendirme sonunda özel ekip olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini 25 yaşındaki R.Ö. olarak belirledi. R.Ö.’nün izini süren ekipler, kullandığı motosiklet kaskı, üzerindeki montu ve bıçakla birlikte saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERGece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?Gece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?
Husumetlisi tarafından pastanede öldürüldü (2)Husumetlisi tarafından pastanede öldürüldü (2)
8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.