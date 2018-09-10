HABER

Kuyumcuya geldi, 10 bin liralık kolyeyi alıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 14:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde bulunan Cuma Bürkün'e ait kuyumcu dükkanına gelen 2 kişiden biri, kız kardeşine kişniş kolye alacağını belirterek, kuyumcunun getirdiği 3 parçadan oluşan 10 bin lira değerindeki kolyeyi alıp kayıplara karıştı.

Kuyumcuya geldi, 10 bin liralık kolyeyi alıp kaçtı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde bulunan Cuma Bürkün'e ait kuyumcu dükkanına gelen 2 kişiden biri, kız kardeşine kişniş kolye alacağını belirterek, kuyumcunun getirdiği 3 parçadan oluşan 10 bin lira değerindeki kolyeyi alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan Cuma Bürkün'e ait kuyumcuya gelen 2 kişiden biri, evlenecek olan kız kardeşine düğün hediyesi olarak altın kişniş kolye almak istediğini söyledi. Dışarıya çıkıp, kuyumcu Bürkün'e reyonundaki kolyeleri gösteren kişi, daha sonra içeri gelerek kuyumcunun reyondan çıkardığı kolyelere bakmak isterken, yanındaki kişi de kuyumcu Bürkün ile sohbet ederek onu meşgul etmeye çalıştı. Kuyumcu Bürkün, kolyeleri verdiği ve kapıya yakın olan kişi, kolyeleri eline alıp yürüyerek kapıdan çıktıktan sonra koşmaya başladı. Önce kısa süreli şok geçiren kuyumcu, içeride kalan kişiyi yakalamaya çalıştı, ancak o da kuyumcunun elinden kurtulduktan sonra kaçıp, kayıplara karıştı.
Halk arasında kişniş kolye olarak bilinen altın kolyenin, 14 ve 22 ayar olan çeşitleri, bin 800 ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor. Kuyumcudan çalınan ve 3 parçadan oluşan kişniş kolyenin 10 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.
Geçen cumartesi günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, aynı kuyumcu dükkanı, 4 yıl önce 3 Aralık 2014 tarihinde de silahlı 3 kişi tarafından soyulmuştu. Kuyumcuya giren silahlı 3 kişi Bürkün'e silahla ateş edip, silah kabzasıyla kafasına vurarak, 3,5 kilo altını alıp kayıplara karışmıştı.

FOTOĞRAFLI

Kuyumcuya geldi, 10 bin liralık kolyeyi alıp kaçtıKuyumcuya geldi, 10 bin liralık kolyeyi alıp kaçtıKuyumcuya geldi, 10 bin liralık kolyeyi alıp kaçtıKuyumcuya geldi, 10 bin liralık kolyeyi alıp kaçtı

PARTNER"Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın""Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın"
Eşini, baldızını ve kayınpederini öldüren damada 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisEşini, baldızını ve kayınpederini öldüren damada 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
Foseptik çukuruna düşen işçiyi itfaiye kurtardıFoseptik çukuruna düşen işçiyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.