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  4. Kuyumcuya girip altın bozdurmak istediklerini söylediler! O kelimeyi duyunca anında kaçtılar

Kuyumcuya girip altın bozdurmak istediklerini söylediler! O kelimeyi duyunca anında kaçtılar

14.09.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kimliği belirsiz iki kadının kuyumcuya bozdurmak için getirdiği zincir kolyenin, işletme sahibinin dikkati sayesinde sahte olduğu anlaşıldı. Kuyumcunun polisi araması üzerine panikleyen kadınlar olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kuyumcuya girip altın bozdurmak istediklerini söylediler! O kelimeyi duyunca anında kaçtılar

Olay, dün Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya kimliği belirsiz iki kadın gelip, altın zincir kolyesini bozdurmak istediğini söyledi. İşletme sahibi yaptığı incelemede, normalde piyasa değeri yaklaşık 16 bin TL olan zincirin sahte olduğunu tespit etti. Kuyumcunun zincirin sahte olduğunu söylemesi üzerine taraflar arasında sözlü atışmalar yaşandı.

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POLİSE HABER VERECEĞİNİ SÖYLEYİNCE KAÇTILAR

Bu sırada kuyumcunun polise haber vereceğini söylemesi üzerine iki şüpheli zinciri de alıp olay yerinden kaçtı.

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O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, işletme sahibinin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Kuyumcu sahte altın

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