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Kuyumcuya sahte altın kolye satan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 19:08 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde kuyumcuya sahte altın kolye satan U.A. Erzurum'da gözaltına alındı

Erciş ilçesinde kuyumcuya sahte altın kolye satan kişi Erzurum'da yakalandı.

İlçe merkezindeki kuyumcuya 5 Ocak'ta sahte altın kolyeyi 4 bin 200 liraya satan kişinin kimliği, durumun fark edilmesi üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra tespit edildi.

Erciş Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucu zanlı U.A'nın Erzurum'da olduğu belirlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda U.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Erciş Van

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