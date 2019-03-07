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Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kuyumcuya sahte altın kolye satmaya çalışan Ahmet E.

Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kuyumcuya sahte altın kolye satmaya çalışan Ahmet E. (22), iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı.
Olay, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Dükkana giren Ahmet E., altın olduğunu söylediği kolyeyi satmak istedi. İş yeri sahibi Tunay Ş., kolyenin sahte olduğunu anlayınca Ahmet E.'yi oyalayıp, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri Ahmet E'yi gözaltına aldı. Şüphelinin Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kuyumcuyu sahte altın vererek 3 bin 700 TL dolandırdığı ve arandığı öğrenildi.

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