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Kuyumcuya sahte altınları sattılar, 35 bin TL değerinde ziynet eşya aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 13:01 | Son Güncelleme

Erzurum’da müşteri kılığında kuyumcuya giden iki kişi, ellerinde bulunan sahte altınlar karşılığında 35 bin TL’lik ziynet eşya alarak kuyumcuyu dolandırdı.Alınan bilgilere göre olay, İspir ilçesinde meydana geldi.

Erzurum’da müşteri kılığında kuyumcuya giden iki kişi, ellerinde bulunan sahte altınlar karşılığında 35 bin TL’lik ziynet eşya alarak kuyumcuyu dolandırdı.
Alınan bilgilere göre olay, İspir ilçesinde meydana geldi. E.Ş. ve B.T. ellerinde bulunan sahte altınları satmak için müşteri kılığında bir kuyumcu dükkanına gitti. Kuyumcuyla anlaşan iki kişi sahte altınlar karşılığında 35 bin TL’lik ziynet eşya aldı. Şüphelilerin kuyumcudan ayrılması üzerine altınları inceleyen dükkan sahibi altınların sahte olduğunu fark etti.
Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler tarafından güvenlik kameraları incelenmeye alındı. İki şüphelinin kiraladıkları araçla Erzurum’a geldiğinin anlaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda Aşkale uygulama noktasında şüpheliler E.Ş. (40) ile B.T. (40) kullandıkları kiralık araç ile yakalandı.
Şüpheli E.Ş.’nin 28 adet dolandırıcılık suçundan kaydı bulunduğu ve 5 farklı ilden dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin üzerinden çok sayıda sahte altın ve İspir ilçesinden kuyumcudan aldıkları ziynet eşyaları çıktı.
Şüpheliler, dolandırıcılık, sahtecilik suçundan İspir Cumhuriyet Savcılığına sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece B.T. serbest bırakıldı, E.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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