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Kuyumcuyu öldürüp altınları çalmıştı! Şaşkına çeviren sözler: 'Bıçağı çıkarıp rahmetliye doğru salladım...'

23.09.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kuyumcu Fatih Nergis'i dükkanında boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra bilezik çalan Onur Adıgüzel'in (23) tutuklu yargılanmasına başlandı. Psikolojisinin bozuk olduğunu iddia eden Adıgüzel, "Rahmetli, tezgaha bilezikleri koydu. Ben de bıçağı çıkarıp, rahmetliye doğru salladım. Üzerimdeki bıçağı 1-2 ay önce ava gitmek için almıştım" dedi. Duruşma, Adıgüzel'in akıl sağlığı raporunun beklenmesi için ertelendi. İşte olayın detayları...

Kuyumcuyu öldürüp altınları çalmıştı! Şaşkına çeviren sözler: 'Bıçağı çıkarıp rahmetliye doğru salladım...'

Kan donduran olay, 11 Mart günü saat 19.00 sıralarında, Millet Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine giren Onur Adıgüzel, iddiaya göre, alışveriş bahanesiyle Fatih Nergis'ten bilezik istedi. Bu sırada cebinden çıkardığı bıçakla Nergis'i boynundan ağır yaralayan Adıgüzel, çaldığı bilezikle kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbarla iş yerine gelen sağlık ekipleri, Nergis'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü seyretti ve Onur Adıgüzel'i saklandığı evde yakaladı; çalınan bilezik ile olay sırasında kullanılan bıçak da evdeki aramada bulundu. Gözaltına alınan Adıgüzel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Fatih Nergis ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen haziran ayında hayatını kaybetti.

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3 SUÇTAN CEZA İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Sanık Onur Adıgüzel hakkında, 3 farklı suçtan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Adıgüzel hakkında 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 3 aya kadar hapis cezası istendi.

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'MASKEYİ YÜZÜM ÜŞÜDÜĞÜ İÇİN TAKTIM'

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarılan sanık Onur Adıgüzel ve Fatih Nergis'in şikayetçi yakınları ile taraf avukatları, duruşmada hazır bulundu. Savunmasında pişman olduğunu dile getiren Adıgüzel, "Böyle bir olayın olmasını istemezdim. Uzun zamandır psikolojik tedavi görüyorum. İlaçlar kullandım. Zaman zaman psikolojik bunalımlar geçiriyorum. Olay günü de bunalımdaydım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla bir kuyumcuya girdim. Rahmetli, tezgaha bilezikleri koydu. Ben de bıçağı çıkarıp, rahmetliye doğru salladım. Neresine geldiğini bilmiyorum. Bana sandalye fırlattı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Yerden bir şey alıyordum. Dışarı çıkınca bu şeyin bilezik olduğunu fark ettim. Ailesine başsağlığı diliyorum. Üzerimdeki bıçağı 1-2 ay önce ava gitmek için almıştım. Yüzümdeki maskeyi de tıraş olduğum ve yüzüm üşüdüğü için takmıştım" dedi.

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AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti, verdiği ara karar ile Onur Adıgüzel'in tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip, akıl sağlığı raporu aldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kuyumcu Kayseri soygun
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