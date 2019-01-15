HABER

Kuyumcuyu pompalı tüfek ile öldüren soyguncular kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 21:24 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kuyumcuyu pompalı tüfek ile öldüren soyguncular kamerada

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis, soygun girişiminin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, cadde üzerindeki kuyumcuya girdi. Birinin elinde pompalı tüfek bulunan 2 şüpheli, yanında çalışan tezgahtar ile dükkanı kapatmak için altınları toplayan iş yeri sahibi Nurettin Güzel'den, para ve altın istedi. Nurettin Güzel, isteği yerine getirmeyince elinde pompalı tüfek olan şüpheli, Güzel'e ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Nurettin Güzel kanlar içinde yere yığılırken, soyguncular iş yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Nurettin Güzel'in ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Güzel, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaparken, soyguncuların Güzel'e ateş ettikten sonra bir şey alamadan kaçtıklarını belirledi. Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, soyguncuların içeriye girişi ve Nurettin Güzel'e tüfekle ateş etmeleri saniye saniye yer aldı. Görüntüye el koyan polisler, eşkal ve kimliklerini belirlemeye çalıştığı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kuyumcuyu pompalı tüfek ile öldüren soyguncular kameradaKuyumcuyu pompalı tüfek ile öldüren soyguncular kameradaKuyumcuyu pompalı tüfek ile öldüren soyguncular kameradaKuyumcuyu pompalı tüfek ile öldüren soyguncular kamerada

PARTNERVücudunu gören inanamıyorVücudunu gören inanamıyor
Avusturyalı sanatçı Peter Alexander’ın oğlu Antalya’daki evinde ölü bulunduAvusturyalı sanatçı Peter Alexander’ın oğlu Antalya’daki evinde ölü bulundu
Norveçli turistin ölümüne neden olan sürücüler tutuklandıNorveçli turistin ölümüne neden olan sürücüler tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.