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  4. Kuyumcuyu soyan 3 soyguncu tutuklandı

Kuyumcuyu soyan 3 soyguncu tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 13:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyup 1 kilo altını aldıktan sonra iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine konuldu.Gediz Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, ellerinde silah ve yüzlerindeki maskeyle bir kuyumcuya giren soyguncular 1 kilo altını çalmış, ardından 4 kişi polisin operasyonuyla yakalanmıştı.

Kuyumcuyu soyan 3 soyguncu tutuklandı

İzmir’in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyup 1 kilo altını aldıktan sonra iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine konuldu.
Gediz Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, ellerinde silah ve yüzlerindeki maskeyle bir kuyumcuya giren soyguncular 1 kilo altını çalmış, ardından 4 kişi polisin operasyonuyla yakalanmıştı. Çalınan altınlar ise bahçede gömülü bir şekilde bulunmuştu.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce tüm emniyet birimlerinin destek verdiği başarılı bir operasyonla yakalanan R.A., B.A., H.A. ve H.A.’nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye çıkartılan R.A., B.A. ve H.A. tutuklandı, aracı kullanan H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcuyu soyan 3 soyguncu tutuklandı

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