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  4. Kuyumcuyu soyan hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

Kuyumcuyu soyan hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

22.01.2021 07:22 | Son Güncelleme:
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Çekmeköy’de kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.Olay 04:30 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.Kuyumcu dükkanının bitişiğinde bulunan bir pasajın arka kapısının ve kepenk kilidini yanında bulundurduğu levye yardımıyla kırarak içeri giren henüz kimliği belirsiz hırsız kuyumcunun yan duvarını kırarak içeri girdi.

Çekmeköy’de kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay 04:30 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.
Kuyumcu dükkanının bitişiğinde bulunan bir pasajın arka kapısının ve kepenk kilidini yanında bulundurduğu levye yardımıyla kırarak içeri giren henüz kimliği belirsiz hırsız kuyumcunun yan duvarını kırarak içeri girdi. İçeride bulunan bir takım ziynet eşyalarını alıp kaçmaya çalışırken devriye görevi yapan polis ekipleri kaçan hırsızı gördü. Ara sokaklara kaçan hırsız bir binanın arkasına saklanırken kovalayan polis ekipleri hırsızı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polisin haber vermesi üzerine kuyumcu dükkanının sahibi olay yerine geldi.
Kuyumcu dükkanının sahibi Ali Haydar Söğüt, "Polis arkadaşlar aradılar geldim. Polis arkadaşlar müdahale etmişler. Olay yeri incelemeye geldikten sonra bakacağız. Herhangi bir bilgim yok şu anda. Malları almışlar. Şahsı polis arkadaşlar yakalamış dedi.

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